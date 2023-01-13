Над этой историей любви 10 лет назад рыдали все: сегодня в нее не поверит даже младенец

Современные зрители то и дело находят нелепые моменты, пересматривая романтические фильмы прошедших лет. Недавно под шквал критики попала легендарная испанская мелодрама «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу», над которой когда-то рыдал весь мир.

Сегодня многих приводит в замешательство то, что главный герой Аче написал письмо на бумаге для своей возлюбленной Джин. Кроме того, он стоял рядом и ждал, когда же она дочитает все до конца. Такой жест, по мнению многих, смотрится архаично, ведь события фильма разворачивались не в прошлом веке, а каких-то десять лет назад.

Неудивительно, что пользователи Сети разгромили в пух и прах этот эпизод. Особенно беспощадно по нему проехалась молодежь, привыкшая к гаджетам с раннего детства. Впрочем, многим жест Аче показался очень даже милым.

Кстати, аналогичная сцена есть в мелодраме «После», вышедшей в 2019 году. Вероятно, режиссеры видят в этом особую романтику, однако не всем по нраву подобные клише в современном кино.