Над этой беззубой девушкой смеялся весь Интернет: после преображения она стала похожа на звезду

Жительница Краснодарского края Катя прославилась благодаря своей странице в социальных сетях. Девушка выпускала десятки комичных роликов, но публика смеялась преимущественно над внешностью героини, ведь у Кати не было большей части передних зубов. В итоге один из подписчиков решил помочь девушке и написал письмо в шоу «Перезагрузка».

Эксперты не оставили без внимания историю героини и решили полностью изменить ее жизнь. Психолог помог Кате не сомневаться в своих силах и быть уверенной, а стоматолог сделал новые зубы. Стилисты же подобрали несколько комплектов, которые подчеркивали артистизм и красоту героини.

В итоге Катя превратилась в другого человека. Она призналась, что теперь начнет новую жизнь и непременно добьется успеха.