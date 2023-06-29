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Над этими пляжными вещами смеются все модницы, а женщины 50+ продолжают их носить: проверьте себя

29 июня 2023 10:30
Над этими пляжными вещами смеются все модницы, а женщины 50+ продолжают их носить: проверьте себя

Многие не обратили внимания на изменчивость трендов.

Тренды пляжной моды могут похвастаться стабильностью. В течение многих лет дизайнеры предлагают модницам похожие образы, однако некоторые вещи все же теряют свою актуальность.

Так, проверку временем не прошла соломенная шляпа с узкими полями. Летнюю версию федоры еще не так давно можно было встретить во многих гардеробах, но эксперты уверены: мода на нее давно прошла, и аксессуар потерял актуальность.

Та же самая судьба постигла и парео. Легкие накидки спасали девушек от палящего солнца, а для многих становились полноценной верхней одеждой. Однако они уже давно вышли из моды, их заменили легкие платья или юбки.

Отказываются модницы и от обуви на танкетке. Она больше не сочетается с актуальными трендами, поэтому дизайнеры предлагают убрать ее в дальний ящик. Как и бикини с разным принтом. Как уверяют эксперты, верх и низ отличающихся оттенков больше не выглядит как креативный ход, а лишь говорит о том, что девушка перепутала комплекты.

Фото: кадр из телесериала «Белый лотос» (2022)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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