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Над этими двумя фронтовиками потешались все в СССР: дело вот в чем

25 ноября 2023 16:00
Над этими двумя фронтовиками потешались все в СССР: дело вот в чем

Ветераны стали настоящими любимцами публики.

Многие советские артисты в годы Великой Отечественной войны отправились на фронт. Артисты сражались на передовой, а после победы вернулись к своей обычной жизни и любимой профессии. И далеко не все зрители догадывались, что видят на сцене и экране героев войны.

Так, Михаил Шуйдин, известный публике как клоун и партнер Юрия Никулина, служил на фронте. Он был курсантом танкового училища и участвовал в боях за Ростов-на-Дону, в Курской битве и в других важных сражениях.

Фронтовиком был и сам Никулин. Он воевал преимущественно под Ленинградом и после окончания войны был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

И долгие годы зрители не догадывались, что смеются над героями прошедшей войны. Артисты старались никогда не акцентировать на этом внимание, не считая поводом для гордости.

Фото: Russian Look, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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