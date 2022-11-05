Над этим толстяком из «Чарли и шоколадной фабрики» все смеялись: вы влюбитесь в него сейчас

В 2005 году на экраны вышла популярная экранизация книги «Чарли и шоколадная фабрика» с Джонни Деппом в главной роли. Картина стала культовой и дала блестящий старт карьерам юных актеров – таких, как Анна-София Робб и Фредди Хаймор. Запоминающейся в фильме была и роль юного актера Филипа Виграца, сыгравшего толстяка Августа Глупа.

После «Чарли» Виграц успел засветиться в нескольких проектах – «Сбежавший лось», «Дикие курочки», «Волки», «Лоре», «Таймлесс. Рубиновая книга». Правда, последние годы молодой человек почти не снимается в кино – он выбрал другую стезю.

Филип получил образование и работает в IT-компании.

Сейчас в этом 28-летнем парне трудно узнать толстяка Глупа – молодой человек заметно похудел и вытянулся.