Над этим русским именем поляки смеются до слез: у него неприличное значение

В России оно очень популярно.

Имена, которые в одном языке кажутся благородными и красивыми, в другом могут иметь прямо противоположное значение. Россиянам нередко кажутся забавными слова из польского. Но и граждане этой восточноевропейской страны в долгу не остаются.

Поляки вряд ли смогут сдержать улыбку, если девушка в компании представится Таней. Причем над полной формой, «Татьяна», смеяться никто не будет.

Все дело в сокращении. Таня звучит очень похоже на «tanie». Это прилагательное переводится на русский как «дешевые» или «дешевая». Согласитесь, не самое приятное обозначение для дамы.

Впрочем, обижаться на реакцию не стоит. Ведь условная Ядя или Крыся в России тоже, скорее всего, подвергнется насмешкам из-за необычного имени.