Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Над этим русским именем поляки смеются до слез: у него неприличное значение

Над этим русским именем поляки смеются до слез: у него неприличное значение

12 ноября 2023 16:30
Над этим русским именем поляки смеются до слез: у него неприличное значение

В России оно очень популярно.

Имена, которые в одном языке кажутся благородными и красивыми, в другом могут иметь прямо противоположное значение. Россиянам нередко кажутся забавными слова из польского. Но и граждане этой восточноевропейской страны в долгу не остаются.

Поляки вряд ли смогут сдержать улыбку, если девушка в компании представится Таней. Причем над полной формой, «Татьяна», смеяться никто не будет.

Все дело в сокращении. Таня звучит очень похоже на «tanie». Это прилагательное переводится на русский как «дешевые» или «дешевая». Согласитесь, не самое приятное обозначение для дамы.

Впрочем, обижаться на реакцию не стоит. Ведь условная Ядя или Крыся в России тоже, скорее всего, подвергнется насмешкам из-за необычного имени.

Фото: Фотобанк - unsplash.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
5 комментариев
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше