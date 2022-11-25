Над этим пережитком прошлого смеется весь мир: американцы не могут без него жить

Трудно себе представить американский фильм 80-х и 90-х , где не мелькал бы этот предмет. Речь идет о старом добром телефонном справочнике. По закону жанра герои судорожно искали в этой толстенной книжке чье-то имя.

Такие справочники, как правило, находились в телефонных будках или в общественных местах, а также лежали на столике дома или в офисе. Казалось бы, сегодня в мире технологий и доступного Интернета подобные артефакты должны остаться в прошлом, но американцы считают иначе.

По сей день в США выпускают телефонные справочники, которые популярны у населения. Эти книжки по-прежнему есть почти в каждом доме, в офисах и в гостиничных номерах. Как пишет Дзен-канал TravelManiac, в таких справочниках есть традиционные желтые странички, где указаны телефонные номера компаний. Также здесь размещена реклама. А вот на серых страницах можно найти номер и адрес любого жителя штата.

Американцы хоть и потешаются над британцами и их манией к традициям, но в реальности сами не могут отказаться от многих пережитков прошлого.