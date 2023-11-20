Над этим французским фильмом смеялась вся Европа: в СССР смотрели как серьезное кино

Нередко международные ленты, которые прорывались в советский прокат, воспринимались зрителями совсем по-другому. Это доказывает культовая французская трилогия про Фантомаса.

Над сюжетом фильмов европейцы хохотали в кинозалах. В прокате картины шли как комедийные пародии на популярные детективы и боевики. Однако в СССР к злодею отнеслись максимально серьезно. Ленты о Фантомасе воспринимались зрителями как остросюжетные фильмы ужасов. В залах люди замирали на некоторых сценах, ведь спецэффекты казались для них невероятными.

Школьники пугали друг друга Фантомасом, этот персонаж проник даже в литературу и советский кинематограф. Картины имели невероятный успех: каждую из них посмотрели десятки миллионов зрителей. Для сравнения: в родной Франции первая лента собрала лишь 4,5 млн человек в кинотеатрах.

Жителей СССР привлекли в фильмах насыщенные сцены с погонями, красивые женщины-иностранки, харизматичный и яркий злодей, роскошный западный образ жизни. Режиссер трилогии Андре Юнебель даже собирался приехать в Союз, чтобы снимать там четвертую часть франшизы. Но эти планы не сбылись.