Над этим фильмом смеются все, кто жил в СССР: сейчас из-за него льют слезы

Картина «Москва слезам не верит» вышла на большие экраны в 1979 году. Она мгновенно снискала любовь зрителей, но многие воспринимали ее как лирическую комедию. Зрители хвалили музыку, блестящую игру актеров и другие аспекты, но современные поклонники, как оказалось, видят в ленте лишь драму.

Как пишут авторы Дзен-канала «Кинолит», новое поколение поклонников не согласно с мнением современников фильма. По их словам, «Москва слезам не верит» рассказывает о несбывшихся надеждах и ушедшей жизни, а не об обретении личного счастья.

«Не понимаю, почему все умиляются. Наверное, ностальгия. Фильм же очень грустный», — пишут блогеры.

Картину Меньшова, как уверено нынешнее поколение, можно смело отнести к самым пронзительным драмам, а юмор диалогов лишь прикрывает печаль и жизненные невзгоды, которые сопровождают всех героев ленты.