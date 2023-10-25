Над этим фильмом рыдал весь СССР: Рязанов вообще не того добивался

Эльдар Рязанов представил свою картину «Вокзал для двоих» в 1983 году. Публика была в восторге от трогательной и печальной истории двух влюбленных, но, как оказалось, режиссер не считал свою картину драмой.

Дело в том, что Рязанов причислял ленту к неофициальной трилогии, в которую входили «Ирония судьбы» и «Служебный роман». Эти фильмы были посвящены тому, как в современном мире два «прекрасных, но не очень-то везучих человека» встречаются друг с другом. Ленты должны были давать надежду тем, кто еще не смог встретить вторую половинку.

Публика же восприняла картину как настоящую драму. После сеанса зрители по всей стране выходили в слезах, сопереживая главным героям. Ситуация повторилась и при повторном показе спустя годы после премьеры. И до конца жизни Рязанов так и не понял, почему поклонники его творчества видели воодушевляющую и трогательную историю любви настолько печальной.