Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз

Сериал «Пес» завоевал невероятную популярность на российском телевидении. Кажется, история стража порядка и его четвероногого напарника не нова, но почему-то миллионы зрителей полюбили именно эту картину. Возможно, дело во второстепенном герое — Игоре Николаевиче Гнездилове.

Над бедолагой не насмехается только ленивый. Племянник генерала, он сумел дослужиться до капитана благодаря выгодному родству. Кажется, не будь у Гнездилова высокопоставленного дяди, он бы давно вылетел с работы. Но образ оказался сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Мало кто знает, что Игорь болен. Полицейский страдает от хронической болезни Пика, которая не дает ему адекватно оценивать ситуацию. Со второго сезона у героя заметна афазия, при которой появляется расстройство речи, поэтому горе-капитану остается только посочувствовать.