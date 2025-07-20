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«Начни с трупа»: карьера великого Ливанова стартовала с максимально странной роли — актеры от таких обычно отказываются

20 июля 2025 15:13
«Начни с трупа»: карьера великого Ливанова стартовала с максимально странной роли — актеры от таких обычно отказываются

Юный артист хватался за любую возможность стать известным. И не прогадал.

Вчера Василию Ливанову исполнилось 90 лет — и с этим именем у каждого своя ассоциация. Кто-то слышит его голос и мгновенно видит Карлсона. Кто-то представляет Николая I, кого-то бросает в дрожь от идеального «холодного Шерлока». А кто-то вспоминает крокодила Гену и уже не может не улыбаться. Но когда-то даже Ливанов был начинающим актёром, которому досталась роль, от которой большинство отказывается, даже не читая толком сценарий.

«Мне доверили роль трупа», — рассказывал Ливанов в одном из интервью, признаваясь, что ни о каком советском «Шерлоке Холмсе» в те годы он даже не мечтал.

Это было в фильме-спектакле «Город на заре», снятом по пьесе Алексея Арбузова. Там — романтика первых пятилеток, суровый 1932-й, строительство Комсомольска и героизм людей, который не кричат о своем подвиге, а просто работают. Ливанову, на тот момент юному выпускнику Щуки, поручили сыграть мёртвого. Лежать и не двигаться. И всё. Ни слов, ни действий — только абсолютная тишина и неподвижность.

«Начни с трупа»: карьера великого Ливанова стартовала с максимально странной роли — актеры от таких обычно отказываются

На первый взгляд — так себе дебют. Но только не для Ливанова.

«Тогда мне казалось, что это не очень хороший знак, — вспоминал он в интервью. — Но вроде обошлось, и я иногда шучу: хочешь много играть в кино — начни с трупа».

Согласитесь, сейчас в это почти невозможно поверить. Актер, которого спустя десятилетия узнавали в Лондоне и вручали орден Британской империи — за вклад в образ Холмса! — начинал с того, что просто изображал мертвеца.

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Фото: Кадр из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей» (1981)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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