«Начнет вас терзать и не отпускать…»: 4 дорамы, похожих на «Дорогой Икс» – ИИ нашел, а зрители подтвердили их крутость

Если вам зашла дорама «Дорогой Икс» (8.5 на IMDb и Кинопоиске) с её сложными героями и непростыми чувствами, вы наверняка ищете что-то похожее. Напомним, что здесь в центре сюжета востребованная актриса Пэк А-джин.

Пережитое в детстве насилие научило её прятать эмоции и виртуозно манипулировать людьми, что и помогло ей взойти на вершину славы. Единственный человек, которому она доверяет, – это её друг Юн Джун-со.

Но однажды он принимает шокирующее решение: ради её же спасения он должен разрушить её карьеру. Эта история о пути к вершине и цене за свои ошибки нашла отклик у многих.

Мы подобрали для вас 5 проверенных дорам, которые схожи по настроению. У каждой – высокий балл на IMDb и хороший рейтинг на Кинопоиске. Все они, как и «Дорогой Икс», заставляют сопереживать неидеальным героям, разрываясь между осуждением и пониманием их поступков.

«Незнакомец» (2017)

Рейтинги: IMDb: 8.4 / Кинопоиск: 7.9

Прокурор Хван Щи-мок после сложнейшей операции, перенесённой в детстве, полностью утратил способность чувствовать. Он превратился в бесстрастного и невероятно принципиального человека, который живёт по строгим внутренним правилам, и любые проявления коррупции ему чужды.

Всё меняется в тот день, когда он обнаруживает тело своего бывшего коллеги, ставшего жертвой жестокого убийства. На месте преступления он пересекается с лейтенантом полиции Хан Ё-джин – такой же прямой и честной, но в отличие от него, живущей эмоциями и интуицией.

Эта неожиданная пара вынуждена объединиться, чтобы вести собственное расследование. Их главными противниками становятся не просто преступники, а могущественная коррумпированная система, пронизавшая самые высокие этажи прокуратуры и полиции.

«Пентахаус» (2020)

Рейтинги: IMDb: 7.9 / Кинопоиск: 8.2

Если в «Дорогом Икс» вас зацепили манипуляции и цена успеха, то «Пентахаус» раскроет эту тему на максимум. Действие разворачивается вокруг обитателей «Дворца Геры» – футуристического стометрового небоскрёба, где живут самые влиятельные и богатые семьи города. Их дети посещают престижную художественную академию, но за фасадом успеха и талантов скрывается бездна.

Это мир, где взрослые ради статуса и будущего своих отпрысков готовы переступить через любые моральные принципы. Их борьба порождает изощрённые интриги, грязные сделки и даже настоящие преступления. Постепенно эта война за первенство приводит к тому, на поверхность начинают всплывать самые тщательно скрываемые и ужасные секреты каждой семьи.

«Цветок зла» (2020)

Рейтинги: IMDb: 8.8 / Кинопоиск: 8.5

Идеальная замена, если вам понравился жанр психологического триллера в отношениях. По сюжету муж годами скрывает от жены-детектива своё страшное прошлое. Когда героиня начинает расследование, то случайно выходит на след, ведущий на её супруга.

Как и в «Дорогом Икс», здесь сталкиваются слепое доверие и шокирующая правда. Герои травмированы, их любовь проходит через адское испытание. Сериал держит в напряжении до последней минуты и задаёт тяжёлые вопросы о том, можно ли любить того, кого боишься.

«Императрица Ки» (2013)

Рейтинги: IMDb: 8.4 / Кинопоиск: 8.6

Историческая драма, которая удивительно похожа по духу. Героиня, Ки Сыннян, начинает свой путь как бесправная рабыня. Она переживает насилие и потери. Чтобы выжить и отомстить в жестоком мире дворцовых интриг, она должна научиться скрывать чувства, манипулировать и всегда быть на шаг впереди врагов.

Её отношения с императором Тогоном – это история болезненного доверия, предательств и жертв. Если вам был интересен путь А-джин от жертвы к сильной личности, то эпическая сага о становлении императрицы вас не разочарует.

Русскоязычные зрители оценили эту дораму выше других в подборке, и не зря:

«Это буйство и этот накал страстей, начнет вас терзать и не отпускать… С невозможностью не думать, не переставлять с места на место события, искать пути спасения и переделывать сюжетные линии.

Вам захочется еще раз пересмотреть все с начала до конца. Вы поставите на постоянно воспроизведение OST, прочтете в Википедии все о том времени, нарисуете таблицу–- кто когда жил и правил», – подтверждают крутость сериала в отзывах.

Все эти дорамы, как и «Дорогой Икс», не дают простых ответов. Они показывают сломленных, но сильных людей и заставляют задуматься. Приятного просмотра!

