Начинка из мозгов, антисанитария и «химия»: жестокая правда о советской колбасе

Нынешние покупатели в магазинах часто грустно вздыхают, полагая, что раньше продукты были лучше. Особенно много критики достается колбасе. Люди, заставшие СССР, уверены, что в те годы она была куда вкуснее и качественнее, чем сейчас. На деле же это не совсем так.

Вареная колбаса в советские времена готовилась в соответствии с ГОСТом. Но если разобрать его условия, то можно обнаружить, что уже в 1979 году при производстве продукта было необязательным использование свежего мяса говядины или свинины. В ход шли такие экзотические составляющие, как буйволятина и субпродукты — от мозга до языка. В колбасе находилось место для стабилизаторов, изготавливаемых из свиной шкурки и жил, а также пресловутой «химии» — нитритов, нескольких видов натрия, ксилита, сорбита и аскорбинки.

Кроме того, часто на советских мясокомбинатах не соблюдали ГОСТы. В некоторых местах процветало воровство и коррупция, из-за которых вместо качественных продуктов при приготовлении колбасы использовались свиные мочевые пузыри и целлюлоза.

Также на работу фабрик пагубно влияла антисанитария: в 1989 году в прессе появлялись неутешительные описания заводов с лужами и грязью, плесенью на потолках. Из-за гонки за планом у работников не оставалось времени, чтобы тщательно очистить мясные блоки от упаковки или целлофана. Поэтому иногда советским гражданам попадались неприятные сюрпризы в батоне колбасы.