Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды

Главный сердцеед турдизи Керем Бюрсин начинал с самых низов. Мечтая о сцене и толпах поклонников, он долгие годы пробивал себе путь к славе, вкладывая не только силы и сердце, но и, кажется, здоровье. Сегодня его знают по ролям в сериалах «Постучись в мою дверь» и «В ожидании солнца», которые подарили ему миллионы преданных фанатов.

Но жизнь, как известно, любит подкидывать испытания. Несчастный случай мог перечеркнуть все: несколько месяцев актер был прикован к постели. К счастью, ему хватило мужества и упорства, чтобы выбраться из этой тяжелой ситуации.

Путь к мечте: от официанта до звезды

Путь к популярности не был устлан розами. Отец Бюрсина был категорически против актерства, а значит, приходилось доказывать свои амбиции собственными силами. Учебу он оплачивал сам, одновременно работая официантом, вышибалой и даже мойщиком туалетов — словом, вся палитра низкооплачиваемых профессий.

Параллельно Керем посещал прослушивания. Из 80 попыток — ни одного предложения. Казалось бы, пора сдаваться, но его мечта об актерской карьере оказалась сильнее.

После колледжа ему предлагали работу в маркетинге, но Керем вновь отказался. Настойчивость в итоге принесла плоды: ему удалось пробиться и стать тем, кого сегодня знают миллионы.

Когда жизнь вносит коррективы

В 2019 году все усилия Керема мог перечеркнуть несчастный случай. Во время отдыха в Бодруме он катался на лодке, когда волна резко ударила, он упал на спину. Перед глазами потемнело — оказалось, что сломан позвоночник.

Страх охватил все мое тело, и я сказал: «Смогу ли я когда-нибудь снова ходить?» — вспоминает актер.

В больнице врачи сказали: еще два дюйма, и нерв был бы задет — ходить, скорее всего, не смог бы.

Десять дней в больнице и последующие три месяца в постели изменили привычную жизнь актера. Он спал по 16 часов в день, долго восстанавливался. Но именно этот период научил его по-настоящему ценить жизнь и каждую возможность двигаться вперед.

Ранее мы писали: «Заплатили за молчание»: гибель Супонева дважды разбила сердце его супруги — неприятная правда всплыла через 20+ лет