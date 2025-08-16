Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды

Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды

16 августа 2025 08:56
Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды

Жизнь бывает несправедливой.

Главный сердцеед турдизи Керем Бюрсин начинал с самых низов. Мечтая о сцене и толпах поклонников, он долгие годы пробивал себе путь к славе, вкладывая не только силы и сердце, но и, кажется, здоровье. Сегодня его знают по ролям в сериалах «Постучись в мою дверь» и «В ожидании солнца», которые подарили ему миллионы преданных фанатов.

Но жизнь, как известно, любит подкидывать испытания. Несчастный случай мог перечеркнуть все: несколько месяцев актер был прикован к постели. К счастью, ему хватило мужества и упорства, чтобы выбраться из этой тяжелой ситуации.

Путь к мечте: от официанта до звезды

Путь к популярности не был устлан розами. Отец Бюрсина был категорически против актерства, а значит, приходилось доказывать свои амбиции собственными силами. Учебу он оплачивал сам, одновременно работая официантом, вышибалой и даже мойщиком туалетов — словом, вся палитра низкооплачиваемых профессий.

Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды

Параллельно Керем посещал прослушивания. Из 80 попыток — ни одного предложения. Казалось бы, пора сдаваться, но его мечта об актерской карьере оказалась сильнее.

После колледжа ему предлагали работу в маркетинге, но Керем вновь отказался. Настойчивость в итоге принесла плоды: ему удалось пробиться и стать тем, кого сегодня знают миллионы.

Когда жизнь вносит коррективы

В 2019 году все усилия Керема мог перечеркнуть несчастный случай. Во время отдыха в Бодруме он катался на лодке, когда волна резко ударила, он упал на спину. Перед глазами потемнело — оказалось, что сломан позвоночник.

Страх охватил все мое тело, и я сказал: «Смогу ли я когда-нибудь снова ходить?» — вспоминает актер.

В больнице врачи сказали: еще два дюйма, и нерв был бы задет — ходить, скорее всего, не смог бы.

Десять дней в больнице и последующие три месяца в постели изменили привычную жизнь актера. Он спал по 16 часов в день, долго восстанавливался. Но именно этот период научил его по-настоящему ценить жизнь и каждую возможность двигаться вперед.

Ранее мы писали: «Заплатили за молчание»: гибель Супонева дважды разбила сердце его супруги — неприятная правда всплыла через 20+ лет

Фото: Кадры из сериала «Постучись в мою дверь»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это шедевр»: ДиКаприо променял эту роль на «Титаник» — и до сих пор кусает локти «Это шедевр»: ДиКаприо променял эту роль на «Титаник» — и до сих пор кусает локти Читать дальше 17 августа 2025
«Вырос из парня-паучка»: зрители просили дать «Оскара» Холланду после этого сериала — настрадался вдоволь «Вырос из парня-паучка»: зрители просили дать «Оскара» Холланду после этого сериала — настрадался вдоволь Читать дальше 16 августа 2025
Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили Читать дальше 15 августа 2025
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века» Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века» Читать дальше 13 августа 2025
Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут Читать дальше 13 августа 2025
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Читать дальше 12 августа 2025
Режиссер «Орудий» объяснил, почему рандомно поблагодарил Дэвида Финчера в титрах Режиссер «Орудий» объяснил, почему рандомно поблагодарил Дэвида Финчера в титрах Читать дальше 17 августа 2025
Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть Читать дальше 17 августа 2025
Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой Читать дальше 17 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше