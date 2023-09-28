Начинается черная полоса: эти три знака зодиака будут преследовать неудачи до конца осени

Осень — довольно сложное время для многих людей. После летнего тепла всегда тяжело снова привыкать к пасмурным серым будням. Хотя сопутствующая удача может заметно улучшить настроение даже в самую промозглую погоду. Однако некоторым сами звезды встают поперек дороги, делая и без того печальное время года почти невыносимым.

Этой осенью фортуна отвернется от представителей трех знаков Зодиака. Например, Овнам стоит внимательнее следить за деньгами, стараться экономить и избегать сомнительных сделок и инвестиций. В противном случае они рискуют обанкротиться. Также соблюдать осторожность придется Львам. Для них под строгим запретом находятся любые долги, кредиты и заемы.

Потому что неправильно спланированные траты приведут к плачевным последствиям. Наконец, непросто придется Стрельцам. Им важно быть сконцентрированными и сосредоточенными и не браться параллельно за несколько дел. Иначе получится, как в поговорке о человеке, который погнался за двумя зайцами, так и представители знака останутся ни с чем.