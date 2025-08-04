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Киноафиша Статьи «Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла

«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла

4 августа 2025 11:21
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла

Продолжение культового зомби-хоррора ждали давно.

В июне 2025 года на экраны вышел долгожданный сиквел культового зомби-хоррора — «28 лет спустя». Времени оценить новинку было достаточно — и что же у нас в итоге? Критики встретили фильм тепло, поставив достойные оценки (7,4 балла), тогда как реакция зрителей оказалась неоднозначной.

На «Кинопоиске» оценка скромнее — 6,5, а на IMDb — 7,1. Хвалят профессиональные обозреватели прежде всего актерскую игру, визуальный стиль и экспериментальный подход режиссера. Для зомби-хоррора все выглядит вполне свежо. В чем же «28 лет спустя» не дотянул до статуса шедевра и своего культового предшественника 2002 года? Все козыри были в рукаве.

Реакция зрителей

От классического экшна ждали побольше действия и поменьше разговоров, но сценарист Алекс Гарленд решил добавить подтекста и растянуть вступление — получилось слишком затянуто. Смотреть можно, но в один ряд с прежними частями его не поставишь.

Начинаешь теряться в ляпах и дырах сценария.

Тут он сценарий за 28 минут написал?

Мне пришлось пересмотреть первые два фильма, чтобы понять насколько все плохо здесь, — жалуются зрители.

«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла

Сетуют и на изменения в стилистике, которые понравились критикам. Психоделические цвета, странные вставки — некоторым режут глаза и сбивают с толку.

Это не тот фильм, который можно пересматривать, как две предыдущие части. Он не цепляющий, — резюмируют на КП.

Зато хвалят линию сына и матери. Она вышла довольно живой и трогательной, хотя и несколько банальной.

«28 лет спустя» делает ставку на психологию, создавая легкое чувство дискомфорта и пугая скорее на подсознательном уровне. Возможно, стоит подождать следующей части (а она точно будет) и дать проекту второй шанс?

Если говорить о фильмах, которые вызывают споры, то стоит вспомнить и «Бессонницу» — один из самых неоднозначных проектов Кристофера Нолана. Там даже снялся Аль Пачино, а рейтинг держится на уровне 7,2. Почему же этот триллер не стал культовым — рассказываем.

Фото: Кадры из фильма «28 лет спустя» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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