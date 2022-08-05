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Киноафиша Статьи «Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление

«Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление

5 августа 2022 11:20
«Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление

Поклонники не смогли скрыть своего удивления.

Анна Асти заинтриговала фанатов неожиданным заявлением. Знаменитость намекнула на карьерные перемены.

Осенью прошлого года артистка неожиданно объявила о своем уходе из группы Artik & Asti, а в конце июня выпустила свой первый сольный альбом. Как оказалось, на этом певица не намерена останавливаться и активно готовит для фанатов новые сюрпризы.

«Начинаем вторую главу моей творческой жизни», — сообщила Асти в соцсетях, показав фото из студии.

Подписчики не оставили без внимания интригующую публикацию кумира. В комментариях они осыпали артистку вопросами. Как предположили многие, исполнительница начала готовить новый альбом или занялась работой в кино и подарит свой голос персонажу одного из предстоящих иностранных проектов.

«В ожидании», «Ждем новых хитов», «Это что, новые песни, альбом? Вот это скорость», «Побыстрее бы увидеть, что ты для нас подготовила», — делятся мнением преданные фанаты.

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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