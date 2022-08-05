«Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление

Анна Асти заинтриговала фанатов неожиданным заявлением. Знаменитость намекнула на карьерные перемены.

Осенью прошлого года артистка неожиданно объявила о своем уходе из группы Artik & Asti, а в конце июня выпустила свой первый сольный альбом. Как оказалось, на этом певица не намерена останавливаться и активно готовит для фанатов новые сюрпризы.

«Начинаем вторую главу моей творческой жизни», — сообщила Асти в соцсетях, показав фото из студии.

Подписчики не оставили без внимания интригующую публикацию кумира. В комментариях они осыпали артистку вопросами. Как предположили многие, исполнительница начала готовить новый альбом или занялась работой в кино и подарит свой голос персонажу одного из предстоящих иностранных проектов.