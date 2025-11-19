Начать смотреть Рязанова никогда не поздно: эту легкую комедию осилят даже хейтеры режиссера

Меню
19 ноября 2025 09:52
Каждый найдет что-то свое в этой забавной и по сей день актуальной истории.

Эльдар Рязанов занимает в советском и российском кино особое место. Его картины идут по ТВ уже несколько поколений, и почти у каждого зрителя есть собственная история, связанная с «Иронией судьбы», «Служебным романом» или «Карнавальной ночью».

Как снимал Рязанов

При этом мэтр никогда не работал по одной формуле: он снимал комедии, социальные драмы, ироничные детективы, крупные постановки и камерные истории. В его фильмах есть главное — живые характеры, узнаваемая бытовая среда и точное чувство времени. Но с чего начать знакомство, если вы хейтили его работы? У нас есть рекомендация.

С чего начинать Рязанова

Начать знакомство проще всего с «Берегись автомобиля» (1966). Это одна из самых понятных и доступных работ режиссёра. Фильм держится на конфликте между честным, но нелепым угонщиком Деточкиным и следователем Подберёзовиковым.

История проста: Деточкин похищает машины нечестных людей и отдаёт деньги сиротам. Но Рязанов показывает не «борца за справедливость», а обычного человека, который поступает так, как ему кажется правильным, и попадает в сложные ситуации. В центре — отношения героя и следователя, а не сама криминальная схема.

Почему фильм идеален для новичков

Фильм хорошо подходит для начала потому, что в нём есть всё, что позже станет фирменными чертами Рязанова: отличные диалоги, смесь иронии и серьёзных тем, бытовые детали, которые делают историю живой. Смоктуновский и Ефремов создают живой тандем, благодаря которому фильм не устаревает.

«Берегись автомобиля» — это удобная точка входа. Понравится — можно переходить к более известным и крупным работам: «Служебному роману», «Гаражу», «Иронии судьбы», «Жестокому романсу». У всех этих фильмов разный тон, но в них одинаково важны персонажи и ситуации, которые понятны и сейчас, отмечает критик на портале Arzamas.

Увидели сценарий и вскипели: один из своих лучших фильмов Рязанов снял обманом — оставил с носом советскую власть (и цензуру).

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Карнавальной ночь 2» (2006), «Берегись автомобиля» (1966)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
