Началову предупредили о гибели за 7 лет: тогда этому не придали значения

Юлия Началова скончалась весной 2019 года после долгой борьбы с подагрой и красной волчанкой. До сих пор многие задаются вопросом о том, можно ли было спасти 38-летнюю певицу. Ответ озвучила таролог Аида Мартиросян.

Экстрасенс призналась, что артистку предупредили о гибели за семь лет, но тогда ни она, ни кто-либо из близкого окружения звезды не придали этому значения. В 2012 году Началова принимала участие в шоу «Человек-невидимка», в ходе которого ей был сделан расклад на картах таро, где выпал 13-й старший аркан «Смерть».

«В ее случае это было точно предсказано. И это произошло», — подметила Мартиросян в YouTube-шоу «Алена, блин! ». Таролог подчеркнула, что Началову можно было спасти. Для этого знаменитости следовало больше внимания уделять собственному здоровью. «В тот момент она могла это исправить. Почему? Потому что она умерла пару лет спустя», — подытожила блогер.