Начальник из «Бумера 2» не дожил до 50 лет: обстоятельства его гибели проберут до дрожи

Дмитрий Персин прославился на всю страну десятками ярких ролей в фильмах и сериалах. В его фильмографии можно увидеть «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Смерть шпионам. Крым» и вторую часть криминальной драмы «Бумер». Поклонники высоко ценили игру актера, поэтому его неожиданная смерть в 2009 году стала для всех большой неожиданностью.

Дело в том, что даже самые преданные фанаты не знали о страшном диагнозе знаменитости. Как оказалось, врачи диагностировали у него опухоль мозга. Болезнь развивалась настолько стремительно, что артист практически за несколько месяцев похудел на 45 килограммов и начал есть еду через трубочку.

Как только поклонники узнали о состоянии кумира, они попытались собрать деньги на необходимую операцию. Но они не успели, ведь через несколько дней после публикации новостей о болезни артиста не стало: знаменитость скончался на 47-м году жизни.