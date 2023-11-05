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Начали за здравие, а кончили за упокой: в СССР сняли самый страшный мультфильм в истории

5 ноября 2023 14:30
Начали за здравие, а кончили за упокой: в СССР сняли самый страшный мультфильм в истории

Задумке позавидуют голливудские создатели хорроров.

Советские мультфильмы были не такими уж добрыми и светлыми, как принято думать. Некоторые работы могут ужаснуть даже видавшего виды зрителя.

Мультфильм 1966 года «Жил-был Козявин» представляет собой мрачное зрелище, после которого можно впасть в затяжную депрессию. Режиссер Андрей Хржановский создал настоящий кошмар, рассказывающий о советской действительности в самом «чернушном» стиле.

Обыкновенный служащий Козявин получает от руководства задание «найти Сидорова, потому что пришел кассир».

Герой идет по коридорам и улицам, затем спускается в магазин, после чего через тайный люк попадает на завод. Отсюда Козявин телепортируется в зловещее место со скелетами, напоминающее чистилище.

После такого мультика каждый советский зритель впадал в шоковое состояние, ведь вполне обыденное начало обернулось жуткой концовкой, от которой леденеет кровь. Критики же признали работу Хржановского одной из самых острых анимационных лент оттепели.

Начали за здравие, а кончили за упокой: в СССР сняли самый страшный мультфильм в истории
Фото: кадр из мультфильма "Дядюшка Ау" (1979), кадр из мультфильма "Жил-был Козявин" (1966)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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