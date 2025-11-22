Начали тренд задолго до «Переходного возраста»: фильмы, которые стали культовыми благодаря длинным непрерывным кадрам

Этот год еще до своего окончания выдался богатым на самые разные телепремьеры, но покорить больше всех сердец смог «Переходный возраст» от Нетфликса — некоторые до сих пор не могут осознать, что часовой эпизод может быть снят одним сплошным кадром без единой склейки.

Хотя шоу в итоге стало прорывом в индустрии и завоевало огромное количество «Эмми» на прошедшей церемонии, примеров использования такой техники съемки можно найти много, в том числе среди гораздо более ранних фильмов и сериалов. В этой подборке — фильмы, непрерывные кадры из которых узнают даже те, кто с самой картиной так и не знаком.

Культовая криминальная драма Мартина Скорсезе стала одним из главных достояний всего жанра, показав, как сильно власть и авторитет могут изменить любого человека. Так, трехминутная сцена, снятая одним кадром, показывает, как камера следует за главным героем Генри Хиллом и его женой в ночной клуб, где для них уже приготовлен столик.

По пути Хилл то и дело демонстрирует окружающим, что сам по себе является достаточно известной и влиятельной фигурой в Нью-Йорке того времени. Сама сцена буквально за считанные минуты раскрывает множество деталей о герое, в том числе о его статусе в криминальном мире.

В триллере Стивена Спилберга основная сюжетная линия, рассказывающая о кровожадной акуле, напрямую связана с идеей о том, что жители и туристы городка находятся в опасности из-за безразличия властей.

В почти трехминутной сцене главные герои обсуждают именно эту проблему, напрямую обвиняя мэра города в том, что тот не предпринимает никаких действий для избавления от акулы. Таким образом, продолжительный диалог создает впечатление, что зритель наблюдает за самой сценой в театре — в центре находится именно конфронтация персонажей, в то время как вокруг ничего не происходит.

Продолжительные кадры отлично работают в ужастиках, и Стэнли Кубрик это понимал как никто. Сцена, в которой сын главного героя Дэнни катается по коридорам отеля на своем велосипеде, а затем встречает загадочных девочек-близняшек, только усиливает общее впечатление от довольно жуткой истории.

Помимо того, что отрывок знакомит зрителя с интерьерами не менее жуткого отеля, ему удается и создать еще большее напряжение, которое заставит публику гадать о том, кем на самом деле являются те героини и какую опасность они представляют для Дэнни.

В культовом драматическом фильме Пола Томаса Андерсона судьбы героев переплетаются не только из-за нескольких трагических событий, но и в двухминутной сцене, действие которой происходит на телестудии. Камера следует за сразу несколькими героями, наблюдая за их взаимодействиями и хаосом, царящим на площадке в рабочее время.

Помимо этого, отрывок стилистически вписывается в саму задумку «Магнолии», в которой Андерсон исследует сущность человеческой натуры и ее способность проявляться совершенно по-разному в экстренных ситуациях.

Один из главных триллеров современности, корейский драматический фильм «Олдбой» стал феноменом благодаря довольно редко встречающемуся рассуждению о том, нужна ли на самом деле месть своим обидчикам и не принесет ли она еще больше трагедий.

В фильме главный герой отправляется на поиски человека, который обвинил его в совершении преступления и посадил в тюрьму на 15 лет — на пути персонажа встречается множество препятствий, в том числе в виде бандитов, которые в одной из сцен вступают в самый настоящий бой с главным героем.

Отрывок в длиной почти 4 минуты снят по всем правилам экшена — не зря именно эта сцена стала одним из легендарных моментов «Олдбоя».

Кстати, «Олдбой» понравится и тем, кто в восторге от запутанных детективов — о лучших фильмах жанра мы уже рассказывали в этой подборке.