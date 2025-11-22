Меню
Киноафиша Статьи Начали тренд задолго до «Переходного возраста»: фильмы, которые стали культовыми благодаря длинным непрерывным кадрам

22 ноября 2025 10:52
Теперь точно есть что посмотреть до выхода второго сезона.

Этот год еще до своего окончания выдался богатым на самые разные телепремьеры, но покорить больше всех сердец смог «Переходный возраст» от Нетфликса — некоторые до сих пор не могут осознать, что часовой эпизод может быть снят одним сплошным кадром без единой склейки.

Хотя шоу в итоге стало прорывом в индустрии и завоевало огромное количество «Эмми» на прошедшей церемонии, примеров использования такой техники съемки можно найти много, в том числе среди гораздо более ранних фильмов и сериалов. В этой подборке — фильмы, непрерывные кадры из которых узнают даже те, кто с самой картиной так и не знаком.

«Славные парни» (1990)

Начали тренд задолго до «Переходного возраста»: фильмы, которые стали культовыми благодаря длинным непрерывным кадрам

Культовая криминальная драма Мартина Скорсезе стала одним из главных достояний всего жанра, показав, как сильно власть и авторитет могут изменить любого человека. Так, трехминутная сцена, снятая одним кадром, показывает, как камера следует за главным героем Генри Хиллом и его женой в ночной клуб, где для них уже приготовлен столик.

По пути Хилл то и дело демонстрирует окружающим, что сам по себе является достаточно известной и влиятельной фигурой в Нью-Йорке того времени. Сама сцена буквально за считанные минуты раскрывает множество деталей о герое, в том числе о его статусе в криминальном мире.

«Челюсти» (1975)

Кадр из фильма «Челюсти»

В триллере Стивена Спилберга основная сюжетная линия, рассказывающая о кровожадной акуле, напрямую связана с идеей о том, что жители и туристы городка находятся в опасности из-за безразличия властей.

В почти трехминутной сцене главные герои обсуждают именно эту проблему, напрямую обвиняя мэра города в том, что тот не предпринимает никаких действий для избавления от акулы. Таким образом, продолжительный диалог создает впечатление, что зритель наблюдает за самой сценой в театре — в центре находится именно конфронтация персонажей, в то время как вокруг ничего не происходит.

«Сияние» (1980)

Продолжительные кадры отлично работают в ужастиках, и Стэнли Кубрик это понимал как никто. Сцена, в которой сын главного героя Дэнни катается по коридорам отеля на своем велосипеде, а затем встречает загадочных девочек-близняшек, только усиливает общее впечатление от довольно жуткой истории.

Помимо того, что отрывок знакомит зрителя с интерьерами не менее жуткого отеля, ему удается и создать еще большее напряжение, которое заставит публику гадать о том, кем на самом деле являются те героини и какую опасность они представляют для Дэнни.

«Магнолия» (1999)

Кадр из фильма «Магнолия»

В культовом драматическом фильме Пола Томаса Андерсона судьбы героев переплетаются не только из-за нескольких трагических событий, но и в двухминутной сцене, действие которой происходит на телестудии. Камера следует за сразу несколькими героями, наблюдая за их взаимодействиями и хаосом, царящим на площадке в рабочее время.

Помимо этого, отрывок стилистически вписывается в саму задумку «Магнолии», в которой Андерсон исследует сущность человеческой натуры и ее способность проявляться совершенно по-разному в экстренных ситуациях.

«Олдбой» (2003)

Один из главных триллеров современности, корейский драматический фильм «Олдбой» стал феноменом благодаря довольно редко встречающемуся рассуждению о том, нужна ли на самом деле месть своим обидчикам и не принесет ли она еще больше трагедий.

В фильме главный герой отправляется на поиски человека, который обвинил его в совершении преступления и посадил в тюрьму на 15 лет — на пути персонажа встречается множество препятствий, в том числе в виде бандитов, которые в одной из сцен вступают в самый настоящий бой с главным героем.

Отрывок в длиной почти 4 минуты снят по всем правилам экшена — не зря именно эта сцена стала одним из легендарных моментов «Олдбоя».

Кстати, «Олдбой» понравится и тем, кто в восторге от запутанных детективов — о лучших фильмах жанра мы уже рассказывали в этой подборке.

Фото: Кадры из фильмов «Олдбой» (2003), «Магнолия» (1999), «Сияние» (1980), «Челюсти» (1975), «Славные парни» (1990)
Виолетта Ефимова
