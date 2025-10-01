Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой

Меню
1 октября 2025 20:03
Нормального проката картина не дождалась. 

В день, когда Олегу Ефремову могло бы исполниться 98, стоит вспомнить его, пожалуй, самый недооцененный фильм — «Мама вышла замуж». Картина снята в 1969-м и выглядела как тихая семейная драма о простой ленинградской женщине, ее взрослеющем сыне и новом мужчине в доме. Ничего революционного, никаких лозунгов. Но именно эта «тихость» и сыграла злую шутку.

И попутно вывела Ефремова с режиссером Виталием Мельниковым на минное поле цензуры.

Фильм начинался с невинной, почти поэтичной сцены: бригада девушек-маляров (вдали, даже не крупным планом!) отдыхает на питерской крыше, сбрасывая робу и подставляя тело солнцу.

Для зрителя — мимолетная зарисовка, для партийных тетушек из обкома — «непозволительный стриптиз». И тут понеслось.

Под нож критики пошел бульдозерист Витя в исполнении Ефремова — слишком пьяница, слишком «не герой труда». В газетах писали про «плоский натурализм» и даже сравнивали любовь героев с болезнью.

Фильм, к слову, выходил в год столетия Ленина, и это тоже сыграло с ним злую шутку.

Из телевизионной версии аккуратно вырезали эпизод с качелями под песенку «Хмуриться не надо, Лада!». Виноват оказался невинный куплет: «Нам столетья – не преграда!» — вроде бы ни о чем, но партийные уши услышали крамолу.

Итог: третья категория качества, минимальный прокат, без премьер и красных ковров.

Ефремов, привыкший к ролям благородных интеллигентов, здесь сыграл простого работягу, с грязью за ногтями и со слабостью к стакану. И именно эта честность, лишенная глянца, оживила фильм.

Да, чиновники видели «очернение действительности», но зрители, пусть и с большим запозданием, разглядели в картине то, что сегодня ценится больше всего — подлинность.

Фото: Кадр из фильма «Мама вышла замуж» (1969)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
