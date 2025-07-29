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Начали смотреть «Район Сочхо» со звездой «Игры в кальмара»? Сохраняйте даты выхода серий — не пропустите скорый финал

29 июля 2025 13:17
Начали смотреть «Район Сочхо» со звездой «Игры в кальмара»? Сохраняйте даты выхода серий — не пропустите скорый финал

До завершения сезона осталось 4 эпизода.

После оглушительного успеха «Игры в кальмара» многие зрители открыли для себя мир корейских сериалов и теперь ищут что-то не менее захватывающее.

Если вам понравилась атмосфера напряжённой драмы с неожиданными поворотами, обратите внимание на «Район Сочхо» — тем более, что в нём играет Ли Со-Хван, знакомый вам по роли друга Ки Хуна (игрок №390).

О чём этот сериал?

Главный герой, Ан Джу Хён, — адвокат, который живёт по принципу «меньше эмоций, больше логики». Десять лет он спокойно работал в одной фирме, не стремясь к переменам… пока в его жизнь не ворвалась Кан Хи Джи — начинающая адвокатка, полная идеализма и желания помогать людям.

Начали смотреть «Район Сочхо» со звездой «Игры в кальмара»? Сохраняйте даты выхода серий — не пропустите скорый финал

Несмотря на противоположные характеры, их связывает не только профессия. Сериал балансирует между рабочей драмой, лёгким романсом и острыми социальными темами, а ещё здесь много неожиданных поворотов и тонкого юмора.

Когда выходят новые серии?

Сейчас как раз идеальное время начать смотреть — сериал уже близок к завершению, и вам не придётся месяцами ждать финала.

Уже вышло 8 эпизодов, а вот когда появятся последние 4 серии:

  • эпизод 9 — 2 августа 2025;
  • эпизод 10 — 3 августа 2025;
  • эпизод 11 — 9 августа 2025;
  • эпизод 12 — 10 августа 2025.
Начали смотреть «Район Сочхо» со звездой «Игры в кальмара»? Сохраняйте даты выхода серий — не пропустите скорый финал

Стоит ли смотреть?

Сейчас рейтинг сериала на IMDb — 7.9, что говорит о достойном сюжете и хорошем качестве. Так что дать шанс новинке стоит.

Особенно она зайдет любителям рабочих драм, а еще тем, кто ценит неочевидную химию между героями и социальные подтексты, но без излишней мрачности.

В общем если вы в поисках чего-то свежего, но без долгого ожидания новых серий — «Район Сочхо» отличный вариант!

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Фото: Кадры из сериалов «Игра в кальмара», «Район Сочхо»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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