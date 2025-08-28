Начали с «Большого куша», дойдут и до «Брата»: адвокат считает, что фильмы Балабанова скоро порежут на лоскуты

Слишком много неудобных моментов есть в остросоциальной драме.

В Москве мем по фильму Гая Ричи «Большой куш» попал под блокировку: суд признал экстремистской сцену, где герой с ненавистью говорит о цыганах. Под фильтр Роскомнадзора попали публикации на «Пикабу» и других площадках.

И это несмотря на то, что в картине речь шла вовсе не о реальных цыганах, а об ирландских путешественниках — группе со своей культурой, акцентом и криминальной репутацией в глазах персонажей.

После новости интернет загудел: а что дальше? Неужели придётся вырезать культовые фразы и из российских фильмов? «Киноафиша» задала этот вопрос адвокату Андрею Князеву, комментируя судьбу той самой реплики из «Брата» про кавказцев в трамвае.

«Конечно, могут. Но нужно смотреть, что имел в виду режиссёр. Алексей Балабанов не собирался оскорблять конкретного человека, нацию или группу людей. Он показывал образ героя. Не было цели оскорбить, — объяснил Князев.

Однако юрист признаёт, что риски есть. По его словам, практика блокировок и вырезания сцен из фильмов меняется каждый год:

«К сожалению, вполне возможно, что сцены будут удалять и фильм пострадает». Князев отмечает, что иногда создают несколько версий фильма: одна — полная, с возрастным рейтингом 18+ или 21+, другая — адаптированная, где спорные моменты убирают.

По сути, ничего невозможного нет. Сцену из «Брата» пока никто не трогал, но сам факт блокировки мема из «Большого куша» показывает тренд. Вопрос только в том, как далеко решат зайти контролирующие органы.

