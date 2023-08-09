Начала жить по-новому: незадолго до смерти Мирошниченко приняла судьбоносное решение

В этот понедельник в Москве прошло прощание с Ириной Мирошниченко. Жизнь ее складывалась нелегко. Сама актриса признавалась, что в определенный момент просто не могла понять, почему на нее валятся беды одна за другой. Об этом она рассказывала Борису Корчевникову на шоу «Судьба человека».

Тогда Ирина Петровна открыла тайну: от черной полосы в жизни ее спасло крещение. Она всегда верила в Бога, но была некрещеной, ведь в Советском Союзе это было не принято. Когда в 80-е годы артистка чуть не погибла в автокатастрофе, она стала беспокоиться за свою жизнь. Проблемы сыпались одна за одной. И на гастролях в Минске одна женщина предложила отвести ее в храм, чтобы покреститься.

Рано утром Мирошниченко надела темные очки и косынку, чтобы ее никто не узнал, и пошла в храм. Там она попросила батюшку ее покрестить. По признанию самой актрисы, после этого ее жизнь изменилась.