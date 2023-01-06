Начала все с нуля: почему принцесса Диана на самом деле носила короткую стрижку

Принцессу Диану невозможно представить без ее фирменной короткой стрижки, уже давно ставшей легендой. Но мало кто знает, что вдохновило супругу Чарльза на столь нетипичный для принцессы образ. О создании культового стиля поведал личный парикмахер Дианы Сэм Макнайт. По его словам, узнаваемый сегодня образ возник совершенно случайно.

Макнайт вспоминал, что это произошло в день его знакомства с леди Ди, когда он встретил принцессу Уэльскую на фотосъемке. Диане предстояло позировать для целой серии портретов, и стилист уложил ее локоны под тиару таким образом, чтобы они казались короче. Имитация стрижки сразу же облагородила облик принцессы. Макнайт понял, что попал точно в цель, да и сама Диана была в восторге от неожиданного преобразования и ощутила себя обновленной.

Вскоре принцесса Уэльская воплотила имитацию короткой стрижки в реальность, укоротив волосы. В начале 90-х такие прически только входили в моду, но с легкой подачи леди Ди они стали настоящим мировым трендом.