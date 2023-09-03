Набросился на Боярского и чуть не задушил: народ не ждал такого от Харатьяна

Дмитрию Харатьяну уже исполнилось 63 года. Артист сильно возмужал, а в сознании зрителей его образ храброго Алешки Корсака заменили новые роли. Казалось, звезда уже ничем не удивит своих фанатов. Но новые кадры в Сети действительно поразили зрителей — актер сцепился с Михаилом Боярским не на жизнь, а на смерть.

Режиссер Светлана Дружинина активно работает над продолжением франшизы о гардемаринах. В скором времени планируется выход сразу двух картин «Гардемарины 1787». Первая часть получила название «Мир», а вторая — «Война».

В трейлере фильмов можно увидеть возвращение любимых героев в исполнении Александра Домогарова, Михаила Мамаева, Кристины Орбакайте и других звезд. Алексей Корсак, роль которого по-прежнему исполняет Дмитрий Харатьян, сражается на шпагах с шевалье де Брильи, а затем бросается его душить. Персонаж Михаила Боярского по сюжету хранит тайну об исчезновении сына Корсака.

Зрители восприняли кадры без энтузиазма.