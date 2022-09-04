Набросилась на Михалкова с кулаками: такого от Нонны Мордюковой не ждал никто

Фильм «Родня» Никиты Михалкова спустя почти полвека не перестает быть актуальным. Успехом трагикомедия обязана в том числе и блестящей игре Нонны Мордюковой, исполнившей главную роль. Артистка прекрасно воплотила на экране образ смиренной деревенской жительницы Марии Коноваловой, хотя в жизни никогда не отличалась таким характером. Ее нрав был до такой степени крут, что под раздачу на съемках попал и сам режиссер.

Дело в том, что в 1981 году, когда проходили съемки фильма, Михалков еще оттачивал свой профессиональный метод. Судя по воспоминаниям, в то время он был увлечен подходом западных режиссеров, которые, с точки зрения Никиты Сергеевича, доводили артистов до эмоционального исступления ради хорошей игры. Взяв это на вооружение, Михалков и решил проверить подход на своих подопечных ― на актерах фильма «Родня». Правда, темперамент Нонны он не учел.

Так, в момент, когда героиня Мордюковой провожала сына в армию на вокзале Днепропетровска, Михалков дал ей в руки чемодан, полный камней, а потом начал браковать один за другим отснятые дубли. Угодить режиссеру было просто невозможно: ему ничего не нравилось. А потом Никита Сергеевич и вовсе заявил, что у Нонны ничего не получается из-за ее преклонного возраста.

Не выдержав оскорбления, актриса швырнула чемодан и побежала в гримерку. Режиссер тоже двинулся за ней и не давал ей запереться в вагончике, придерживая дверцу. Тогда актриса и набросилась на него, ударила кулаком, разорвала рубашку и даже пнула ногой. Михалков вскоре ретировался, но Мордюкова решительно не хотела продолжать съемки. Переубедить ее в этом режиссеру все-таки удалось, когда уже вечером он пришел к ней в гостиницу и извинился. Об этом пишет автор дзен-канала Film pro.