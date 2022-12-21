Набрать максимальный балл почти невозможно: тест на внимательность

У любой уважающей себя компании есть свой логотип. Достаточно одного взгляда на лаконичное изображение, чтобы узнать, о каком бренде идет речь. История создания всемирно известных логотипов порой бывает долгой и запутанной, а иногда та самая картинка находится сразу же. Например, мало кто знает, что у корпорации Apple первый логотип был создан еще в 1976 году, и это было вовсе не знакомое каждому надкусанное яблоко. Один из основателей Apple Рональд Уэйн нарисовал черно-белое изображение, стилизованное под старинную гравюру. На нем он изобразил Ньютона, сидящего под яблоней - логотип символизировал собой несколько секунд до поворотного момента в мировой истории науки, когда на ученого упал плод и его озарила идея. Однако такая сложная картинка мало подходила для логотипа такой крупной корпорации. Оно, конечно же, было оригинальным и символичным, но выглядело очень уж несовременно. А вот то самое яблоко придумал Роб Янов. По легенде, перед тем как нарисовать логотип, он специально сходил на рынок за яблоками, чтобы поймать вдохновение.

Как хорошо вы знаете логотипы всемирно известных брендов и компаний? Проверьте свои знания с помощью нашего теста.