Набрать 7 из 7 нереально: угадайте, кто скрывался под гримом в этих фильмах

Современных профессиональных гримеров можно по праву назвать настоящими кудесниками. Пусть не по взмаху волшебной палочки, а с помощью профессионального грима, но все же они способны буквально за несколько часов изменить внешность актера до неузнаваемости. А ведь еще чуть больше ста лет назад о таких впечатляющих метаморфозах и мечтать не смели. В начале двадцатого века, на заре развития кинематографа, яркий грим был не столько художественной частью картины, сколько практической необходимостью. Пленка была не настолько светочувствительной, как в наши дни, поэтому, чтобы лица актеров в кадре не превращались в размытые пятна, приходилось наносить им яркий и контрастный грим. А для того, чтобы перевоплотиться в кого-то непохожего на среднестатистического человека - например, в горбуна Квазимодо из “Собора Парижской Богоматери”, приходилось идти на немалые жертвы. Актер Лон Чейни, исполнявший роль уродливого звонаря в одной из первых экранизаций романа Гюго, носил на своей спине 25-килограммовый горб. Действительно жертва во имя искусства.

Сможете ли вы угадать, какие актеры скрываются под гримом на кадрах из известных фильмов? Проверьте свою интуицию, ответив на вопросы теста.