Набрала 86 кг и добилась успеха: как выглядит самая необычная модель plus-size в мире

Вельвет Д’Амур с детства мечтала стать моделью. Девочка грезила, как будет покорять подиумы и работать с самыми именитыми дизайнерами. И при первой возможности отправилась на кастинг, но агенты отказали ей, так как у нее якобы был слишком большой вес.

Неожиданная новость не изменила планы Вельвет. Вместо строгих диет она решила набрать вес и переквалифицироваться в plus-size модель. На пороге агентств девушка появилась уже в весе 139 килограммов и стала практически первой в мире моделью с подобной внешностью.

Сегодня Вельвет активно покоряет подиумы и ковровые дорожки. Знаменитость отличается ярким стилем, который привлекает внимание публики. Она всегда выбирает эффектные наряды, которые подчеркивают ее фигуру, а завершает образы пышными прическами, из-за чего неизменно становится королевой любого мероприятия.