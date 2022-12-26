Набоковская Лолита: реакция иностранцев на клип Алсу приведет в смятение

Поклонники до сих пор с удивлением реагируют на видео артистки.

Певица Алсу начала свою карьеру в конце 90-х. Артистка представила несколько музыкальных видео, а позднее — полноценный альбом, который стал очень популярным в стране. Композиции молодой артистки тут же оказались в ротации радиостанций и музыкальных каналов. И, как выяснилось, любили ее творчество не только в России, но и за рубежом.

Так, одним из главных хитов того периода стала песня «Зимний сон». Иностранные музыкальные каналы активно транслировали клип артистки, из-за чего многие зрители до сих пор помнят это видео. При этом многие уверены, что ролик 16-летней певицы выглядит чересчур откровенно и пикантно.

По мнению поклонников, видео имеет множество отсылок к роману Владимира Набокова «Лолита» и его экранизации. Сама же Алсу может похвастаться весьма смелыми образами и совсем не стесняется таких нарядов.

«Пикантно», «Это похоже на песню Лолиты», — делятся мнением пользователи Сети.