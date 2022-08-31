Наблюдала вся страна: правду о красивой истории любви на «Фабрике звезд» узнали 20 лет спустя

На этой неделе о секретах «фабрикантов» снова заговорили. Виной всему стали откровения экс-продюсера проекта «Фабрики звезд» Лины Арифулиной, которая приоткрыла производственные тайны и дала характеристики самым ярким певцам. Участник первого сезона, бывший солист группы «Корни», Алексей Кабанов тоже решил не отставать от продюсера, поэтому спустя 20 лет поделился правдой о красивой любви на проекте.

Он прокомментировал их роман с Сати Казановой, за которым наблюдала вся страна. В соцсетях исполнитель признался, что эти отношения закончились после того, как Сати рассказала ему о своей измене.

«Был яркий роман, но все кончилось не очень», — заявил Кабанов, добавив, что записывает свой монолог в нетрезвом состоянии.

Любопытно, что в предыдущих интервью Алексей старался не касаться темы прошлого романа. Зато в соцсетях часто намекал, что Сати никто не брал в жены из-за ее противоречивой репутации. А вот сама певица неизменно описывала бывшего бойфренда как отличного парня.