Наблюдал весь СССР: на что отважился Новосельцев, чтобы угодить жене

Андрей Мягков воплощал на экране образы инфантильных, но добродушных героев. В реальной жизни актер был куда более скрытным и замкнутым человеком, поэтому даже преданные поклонники знали о нем очень мало.

Мягков обладал сложным внутренним миром. Все свои переживания он вымещал на бумаге, и однажды актер попробовал себя как автор детективов. На это Андрея Васильевича вдохновила его супруга Анастасия Вознесенская. Она пожаловалась, что перечитала все доступные книги в этом жанре. Тогда Мягков решил уважить супругу и написал специально для нее три детективных романа.

Книги не только порадовали Вознесенскую, изголодавшуюся по любимому жанру, но даже пользовались большой популярностью у советских читателей. За развитием этих детективных сюжетов наблюдал весь СССР. А в 2010 году по одной из книг актера сняли сериал «Сивый мерин» с Александром Домогаровым.

Артист был талантлив не только в кино и литературе, но и живописи. Мягков писал портреты в авангардном и необычном стиле. Одна из картин актера была у самого Михаила Горбачева.