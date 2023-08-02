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Набирайтесь терпения: 3 знака зодиака в августе 2023-го будут работать до изнеможения

2 августа 2023 07:00
Набирайтесь терпения: 3 знака зодиака в августе 2023-го будут работать до изнеможения

Астрологи предупредили: придется стать трудоголиками.

Август — последний летний месяц. Но пока все предвкушают приятный отдых и море позитивных эмоций, некоторым придется в ближайшие недели усердно потрудиться. Астрологи обещают, что в этом месяце нескольким знакам зодиака в ближайшем будущем придется активно поработать.

Первыми «везунчиками» стали Весы. Для них август будет периодом роста и нового начала. В карьере и финансовом положении могут произойти существенные перемены. Если вы будете хорошо трудиться, то получите признание своих достижений и даже откроете новые профессиональные горизонты. Но наберитесь терпения, чтобы не упустить их.

Со сложными вызовами в этом месяце столкнутся Водолеи. Карьера выходит на первый план — важно сосредоточиться на работе и использовать свою энергию правильно. Не позволяйте сложностям встать у вас на пути и отвлечь от цели.

В тройке работяг в этом месяце окажутся и Рыбы. Для них этот месяц станет периодом новых возможностей. Представители этого знака зодиака смогут получить повышение или новый проект, чтобы открыть двери для роста в своей профессии. Придется потрудиться, но усердие и работоспособность будут достойно вознаграждены.

Фото: Кадр из фильма «Последний забой», legion-media.ru, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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