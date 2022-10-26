На зло Цымбалюк-Романовской: какая женщина была рядом с Джигарханяном перед его уходом

Армен Джигарханян ушел из жизни два года назад после долгой борьбы с множеством хронических заболеваний. У него обострились проблемы с сердцем и почками, произошел отек внутренних органов организма. До сих пор многие близкие друзья артиста говорят, что его здоровье подкосил стресс от публичных скандалов, в которые его втянула третья супруга Виталина Цымбалюк-Романовская.

Пианистка начала работать в Московском драматическом театре, который возглавлял Джигарханян, еще в 2008 году. А к 2015 году она стала директором учреждения — к тому моменту их роман с артистом уже обернулся совместным проживанием. Причем тогда он был еще женат на предыдущей супруге Татьяне Власовой. Брак с Виталиной Джигарханян оформил в 2016 году, и конфликты не заставили себя ждать. В многочисленных ток-шоу обсуждались детали личной жизни артиста. А позже Виталину начали подозревать в воровстве средств театра, которым она руководила.

Супруги развелись со скандалом в 2017 году. А последние годы жизни Армен Джигарханян провел с предыдущей супругой. Татьяна Власова простила мужа и трогательно за ним ухаживала. Друзьям же артист запретил вспоминать о постыдном браке и разводе с пианисткой.