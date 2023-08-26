На жизнь не хватает: простые пенсионеры схватятся за голову, узнав сумму выплат звезды «Сватов»

Многие актеры и актрисы даже с наступлением пожилого возраста не отказываются от активной работы. Они служат в театрах, принимают участие в антрепризах, снимаются в кино, получая за это гонорары. При этом, пенсионеры-артисты еще и не отказываются от выплат, положенных им государством.

И несмотря на то, что размер этих пособий простым россиянам только снится, звезды признаются, что им таких денег на жизнь не хватает. Подобное заявление недавно сделала звезда «Сватов» Татьяна Кравченко.

Оказалось, что актриса может претендовать на довольно неплохую сумму от государства в размере 50 тысяч рублей. Сюда входит и стандартное пособие, и выплата от московских властей. Но Кравченко подчеркнула, что живет она совсем на другие средства, которые получает от театральной и киноработы.

Что же касается пенсии, то эти деньги тратятся на оплату коммунальных услуг в двух квартирах, принадлежащих экранной «Валюхе». Средства автоматически списываются с банковской карты.