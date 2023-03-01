На жизнь Александра Абдулова покушались два раза: от правды вам станет не по себе

Звездный статус приносит своему обладателю не только преференции, но и массу неудобств. Порой побочный эффект от славы может стоить человеку жизни, особенно если за ним охотятся неуравновешенные фанаты.

Так, на актера Александра Абдулова дважды совершали покушение. В первый раз это произошло в тот момент, когда артист выходил из «Ленкома». Его, как обычно, поджидали поклонницы, но одна из них сразу насторожила актера — девушка была слишком спокойной. И вдруг она набросилась на кумира с криком: «Не доставайся же ты никому!» Фанатка плеснула Абдулову в лицо серной кислотой. Александра спасла его молниеносная реакция — в ту же секунду он успел скрыться за машиной.

Следующее покушение на актера уже было связано с его женой — нападавшим оказался поклонник Ирины Алферовой. Преступник смог пробраться в жилье артистов и приготовился напасть на Абдулова, вооружившись топором. Когда Александр вошел в квартиру, то тут же столкнулся со злоумышленником. Началась ожесточенная драка, и актер получил несколько ранений. Но в итоге Абдулов оказался сильнее преступника и сумел его скрутить. Виновником был психически больной человек, который думал, что Алферова — его жена, изменяющая ему с актером. Таким образом, Александру удалось во второй раз избежать смерти от руки фаната.