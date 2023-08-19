На жену Николаева всплыл компромат в Сети: что выяснилось о ее прошлом

Юлия Проскурякова — третья супруга Игоря Николаева. Сам композитор признается, что этот брак стал для него самым счастливым. Не помешало отношениям даже то, что супруга оказалась младше Николаева на целых 22 года. Недавно Юлии исполнился 41 год. Но певице некогда думать о возрасте: весьма неожиданно ей пришлось вспомнить детские годы.

В социальных сетях Проскуряковой появились снимки, сделанные еще в школьные годы. Певица сообщила, что сама не ожидала наткнуться на них в Интернете. С пятого по одиннадцатый класс она училась в екатеринбургской школе № 197, где и сделали эти фотографии.

Найти среди улыбающихся школьников будущую звезду оказалось просто: за прошедшие годы она практически не изменилась, лишь сменила прическу. Поклонники отмечают, что на этих фото особенно заметно, как дочь Юлии и Игоря Вероника очень похожа на свою маму.