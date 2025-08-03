На Землю (возможно!) летят инопланетяне: вспоминаем 5 фильмов, в которых добром это не кончилось — от экранизации Кинга до Йовович на Аляске

Не ждите в подборке «Войны миров» или «Района №9» — о них и так вспоминают по поводу и без.

Астрофизик из Гарварда Ави Лёб сообщил, что загадочный объект 3I/ATLAS приближается к Земле по необычной траектории и может оказаться кораблём внеземного происхождения. Да еще и с оружием! Прибывает эта штука в окно с 21 ноября по 5 декабря 2025 года, так что времени подготовиться — в обрез. А пока вы еще не начали запасаться тушёнкой и водой, давайте вспомним, чем подобные визиты заканчивались в кино.

«Скрытые» (1987)

Очень бодрый сай-фай-боевик, о котором незаслуженно забыли. В Лос-Анджелесе появляется паразитический пришелец, который перемещается от тела к телу, вселяясь в случайных граждан. Проблема в том, что этот паразит обожает угонять спорткары, грабить банки, устраивать бойни и слушать хард-рок.

Противостоит ему неунывающий коп и агент ФБР… который сам, возможно, не совсем человек. Эффектные перестрелки, зубодробительный темп, и никакой надежды на дипломатические отношения с внеземным разумом.

«Четвертый вид» (2009)

Если верить фильму, на Аляске периодически пропадают люди, и виноваты в этом не медведи. Доктор психологии, в исполнении Миллы Йовович, начинает расследование и вскоре понимает, что пациенты говорят об одних и тех же видениях: совы, голоса, похищения.

«Четвертый вид» крутится вокруг гипноза, архивных записей и «реальных интервью», которые придают истории зловещую реалистичность. Пожалуй, это один из самых тревожных «околодокументальных» фильмов об НЛО. И да — если к вам ночью подлетит сова и усядется у окна, просто закройте шторы.

«Ожидайте дальнейших инструкций» (2018)

Британская инди-хоррор-драма, где вторжение инопланетян подаётся через семейный триллер. В Рождество одна крайне неидеальная семья просыпается и обнаруживает, что их дом отрезан от мира странной чёрной субстанцией. Телевизор, между тем, даёт указания: «Продезинфицируйте всё», «Изолируйте заражённого»…

Что делать, кому верить и где правда, становится всё непонятнее. А потом наступает финал, и вы понимаете, что если это были пришельцы — они не просто умнее человека, они ещё и гораздо злее.

«Ловец снов» (2003)

Стивен Кинг, который и в прошлом веке писал вещи пугающие, в этот раз развил паранойю зрителя (да и читателя) до предела. В лесах штата Мэн приземляется нечто, отдалённо напоминающее разумных, но мерзких и чрезвычайно кровожадных пришельцев. Заражение идёт через кишечник (да, сцена в туалете до сих пор преследует фанатов).

Инопланетяне способны вселяться в людей, прикидываются разумными и вообще довольно бодро подминают под себя всё живое. Финал — как катание в стиральной машине с открытым люком: мокро, громко и никому не позавидуешь.

«Факультет» (1998)

Молодые Джош Хартнетт с Элайджей Вудом, а также куча школьных стереотипов: заучка, спортсмен, ботан, готка и дилер. Всё по классике, но только теперь инопланетяне в «Факультете» решают захватить планету, начиная с… преподавательского состава.

Учителя один за другим становятся одержимыми, ведут себя как-то уж слишком идеально и хотят «поговорить после уроков». Подростки пытаются остановить паразитов, и, честно говоря, справляются. Но с какими потерями — лучше не вспоминать.

Вот и подумайте: если объект 3I/ATLAS всё-таки окажется не просто куском льда и камня, а чем-то с мозгами, ногами и странными щупальцами — какой сценарий мы разыгрываем? Надежда на мирное сосуществование ещё есть. Но вы всё-таки на всякий случай пересмотрите хотя бы «Ловца снов» — и приберитесь в складе памяти.

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