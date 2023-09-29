На зависть студенткам: полуголая Свиридова сверкнула идеальной грудью

В прошлом месяце Алена Свиридова разменяла седьмой десяток. Несмотря на солидный возраст, певица продолжает радовать поклонников откровенными нарядами и часто появляется на фото в купальниках.

Очередная публикация в социальных сетях артистки поразила фанатов и заставила даже молодых женщин завидовать исполнительнице. Ведь в 61 год Алена выглядит так, что ей едва можно дать сорок. На видео Свиридова одета в темно-голубой купальник с глубоким декольте. Звезда снимала себя вблизи, что позволило подписчикам в деталях разглядеть фигуру певицы.

Кроме впечатляющего бюста и стройного тела исполнительница также может похвастаться отличным состоянием кожи: она загорелая и бархатистая, практически без морщин и других признаков старения. Несмотря на увлечение солнечными ваннами, Алене удается сохранять моложавый и бодрый вид.