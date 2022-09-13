На зависть «Петрову и Васечкину»: как сейчас выглядит самая красивая школьница в СССР

Инга Ильм не планировала стать актрисой, но, как говорится, от судьбы не уйдешь. Родители артистки отправили ее фотографию на киностудию «Ленфильм», после чего звезду утвердили на роль в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».

Школьница Маша Старцева в исполнении Ильм покорила сердца зрителей и завоевала звание самой красивой школьницы Советского Союза. После окончания школы знаменитость стала студенткой Школы-студии МХАТ и продолжила сниматься. Правда, новые проекты с ее участием не имели столь же оглушительного успеха. Вскоре артистка вышла замуж за иностранного режиссера Джерарда Майкла МакКарти и родила ему сына. Однако этот брак распался.

Тогда Ильм вновь взялась за свою карьеру. Она пробовала жить в Америке, но вскоре вернулась на родину и устроилась на работу сначала в театр, а потом и на телевидение. Когда былой успех начал возвращаться к звезде экрана, разразился громкий скандал. Актриса снялась для мужского журнала, чем шокировала публику, которая по-прежнему ассоциировала ее со школьницей Машей.

В результате Ильм уволили с телеканала, где она была ведущей новостей. Тогда артистка навсегда покончила с телевидением и кино. Она снова вышла замуж (на этот раз ее брак оказался счастливым), вплотную занялась своими проектами и получила историческое образование.

Сегодня 50-летняя актриса активно ведет социальные сети. Стоит отметить, что выглядит она великолепно. Актриса также попробовала себя в роли писательницы, например, она написала книгу «Моя Италия», которая удостоилась премии «Бродский на Искье».