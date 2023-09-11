На зависть многим пенсионерам: чем питаются корги Елизаветы II

Домашние любимцы королевы ни в чем не нуждались.

Покойная королева Великобритании считалась разносторонней личностью. Елизавета II увлекалась фотографией, верховой ездой, садоводством, путешествиями, но ее главной страстью было разведение собак. Особую любовь правительница питала к коротконогим корги.

За всю жизнь у главы британской короны было не менее 30 представителей породы. Во дворце для питомцев создали все условия. Рацион четвероногим друзьям разработали ветеринары и кулинары уровня ресторанов Мишлен. Эту завесу тайны приоткрыл шеф-повар королевы Даррен МакГрейди.

Каждый день корги ждали новые деликатесы — мелконарезанная утка, печень, говядина, кролик, баранина, овощи. Питание песиков было здоровым и сбалансированным, чтобы они чувствовали себя хорошо и радовали свою высокопоставленную хозяйку. Секретной информацией поделился МакГрейди с порталом Daily Express.