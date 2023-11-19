На зависть Бабкиной: Гор воссоединился с известной певицей, которая старше на 13 лет

Пока в Сети обсуждают новый роман Надежды Бабкиной с молодым горячим мачо, ее бывший в одиночестве не скучает. Евгений Гор нашел себе другую, чем ошарашил экс-супругу.

В социальных сетях бизнесмена появилось провокационное видео, где он оказался в компании еще одной знаменитой на всю страну дамы. И в этот раз избранница Гора, можно сказать, не первой свежести. Елена Воробей старше Евгения на 13 лет, но паре это не мешает.

Знаменитости вместе записали песню «Небо в алмазах», которую когда-то певец исполнял с руководительницей ансамбля «Русская песня». Нельзя исключать, что новый дуэт сформировался на зависть Надежде Георгиевне.

Тем временем Бабкина держится молодцом.

Певица честно призналась, что такой творческий союз она не ожидала увидеть. Тем не менее истерики по этому поводу, по крайней мере в публичном пространстве, звезда устраивать не стала.