На Западе раньше смеялись: эти привычки из СССР покорили весь мир

Жители зарубежных стран с любопытством и удивлением наблюдали за бытом СССР. Жизнь в социалистическом мире казалась им диковинной и необычной, а некоторые привычки вызывали лишь недоумение. Однако со временем мнение публики полностью изменилось.

Так, одним из главных символов современного мира стала авоська. Все больше людей выбирают именно тканевую сумку вместо одноразовых пакетов, когда отправляются в магазин. Этот аксессуар и выглядит стильно, и помогает сэкономить деньги, а также вносит весомый вклад в заботу о природе.

Обратили внимание иностранцы и на советскую моду.

Даже у самых знаменитых брендов можно встретить стеганые куртки-телогрейки. Они завоевали сердца любителей моды благодаря универсальности, теплу и практичности.

Главной же привычкой, которую переняли за Западе, можно назвать «жизнь без отходов». Стремление советского человека максимально рационально использовать все продукты и предметы ценят за большой вклад в экологию. Иностранцы стараются переработать все отходы, а вещи — отнести в ремонт, чтобы не тратить деньги на новые.