На Западе чуть не экранизировали самый популярный постапокалипсис из России: предлагали миллиард, но в итоге отказались

История должна была стать идеальной: культовый постапокалиптический роман, армия фанатов по всему миру и студия MGM с правами на экранизацию. Но вместо блокбастера мы получили хрестоматийный пример того, как можно убить самую суть истории, пытаясь её «американизировать».

Экранизация «Метро 2033» не вышла не потому, что не нашлось денег, в перерасчете на рубли на франшизу готовы были выделить миллиард. Проект умер, потому, что сценаристы решили, что московское метро — это «неформат».

Почему русское метро не угодило

Главная битва развернулась вокруг локации. MGM наняла сценариста Ф. Скотта Фрэйзера, который вознамерился перенести действие из постъядерной Москвы в Вашингтон. Логика голливудских продюсеров была проста: американской аудитории не зайдёт история про какую-то чужую, непонятную подземку.

Но в этом решении была похоронена вся уникальность мира «Метро». Как позже объяснял создатель, в Вашингтоне «не работают ни нацисты, ни коммунисты» — ключевые политические фракции московского метро, отражающие его исторические травмы. А без них конфликт терял смысл.

Главный провал экранизации

Но самый эпичный провал ждал их с Тёмными — главной мистической угрозой книги. В оригинале это был зеркальный образ человечества, метафора ксенофобии и страха перед «другими». В вашингтонском варианте, где значительную часть населения составляют афроамериканцы, эта метафора обретала опасный и абсолютно нежелательный расовый подтекст.

Сценаристы попытались заменить Тёмных на «каких-то случайных тварей», но, как верно заметили после, «пока твари не выглядят как люди, вся история о ксенофобии не работает». История превратилась в безликую страшилку про монстров в туннелях.

В итоге проект, который должен был показать миру уникальный славянский постапокалипсис, скатился в болото голливудских клише. MGM боялась снимать в Москве, а фанаты боялись смотреть то, что у них получилось.

Права на экранизацию благополучно вернулись назад, а голливудская мечта разбилась о простую истину: иногда, чтобы история выстрелила, её нужно оставить там, где она родилась — в мрачных, дышащих историей тоннелях московского метро, а не в стерильных декорациях подставного Вашингтона. В России же сериал по роману были бы и рады снять, но учитывая статус создателя книги, это не случится в ближайшие сто лет.

