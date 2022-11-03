На Западе боготворили, в России упрятали в «психушку»: как оборвалась жизнь музы Пикассо

Татьяне Самойловой удалось прославиться в Европе и США, а уже потом — в СССР. Артистка мечтала построить успешную карьеру и воплотить в кино самые известные образы, однако ее жизнь сложилась совсем иначе.

Слава к Самойловой пришла после выхода фильма «Летят журавли». Картина была показала в Каннах, где все эксперты и зрители остались в восторге от игры юной артистки. После этого на нее обратил внимание Пабло Пикассо и написал ее портрет: художник признавал ее своей музой и боготворил ее красоту.

После триумфа Самойлова начала получать множество предложений от западных режиссеров, но руководство партии неизменно отказывало ей в работе. В советских же фильмах для знаменитости не находилось ролей: она приняла участие всего в нескольких картинах, которые не стали хитами.

На фоне упадка в карьере ухудшилось и психическое состояние Самойловой. Она начала регулярно сталкивааться с нервными срывами, из-за которых ложилась в больницу.

В итоге прославленная артистка скончалась в свой 80-й день рождения. В последние годы жизни она была совершенно одна: ее последний брак давно распался, а сын жил за границей. Поклонники же давно забыли о звезде «Летят журавли», покорившей всю Европу.