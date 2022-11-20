На заметку каждой женщине: секреты обольщения от Хюррем, перед которыми мужчины не могут устоять

Главная героиня сериала «Великолепный век» Хюррем смогла из простой рабыни стать супругой султана Сулеймана и властительницей его сердца. Хюррем выработала четкую стратегию и следовала ей на протяжении всего сюжета. В чем ее секрет?

Хюррем сумела показать, что она особенная и отличается от других девушек. Оказавшись в гареме, Хюррем выкрикнула имя султана, а позже притворилась, что упала в обморок. В этот момент ее поймал Сулейман – и лед между наложницей и повелителем растаял.

Хюррем виртуозно умела потешить мужское самолюбие.

Героиня изображала нежное и хрупкое создание, которому нужно мужское плечо и опора. Почувствовав себя рыцарем, спасающим прекрасную даму, Сулейман не смог перед ней устоять.

Хюррем-султан умело переключалась между веселой хохотушкой и загадочной особой. У Хюррем всегда были свои секреты, которые она не спешила раскрывать. Так героиня поддерживала неугасаемый интерес к себе.